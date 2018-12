Hessen fordert mehr Einsatz gegen Internetkriminalität

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die europaweite Strafverfolgung von Internet-Tätern soll einfacher und effizienter werden. Das forderte Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden und warf zugleich Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) vor, eine angedachte europäische Lösung zu blockieren. Am Freitag wird auf europäischer Ebene über ein Maßnahmenpaket zum besseren Zugang zu digitalen Beweismitteln beraten. Dabei geht es auch darum, dass Strafverfolgungsbehörden in Zukunft schneller Daten von Internetprovidern aus anderen Ländern erhalten, um ausländische Täter identifizieren zu können.