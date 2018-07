Hessen führt Taser landesweit bei Polizei ein

Am (heutigen) Mittwoch (11.00) informiert Beuth in Wiesbaden über technische Innovationen für die Polizei wie etwa den Taser oder einen neuen Messengerdienst. Hessen ist nach Berlin und Rheinland-Pfalz das dritte Bundesland, das auf Taser setzt.

Bei einem Taser-Einsatz schießt der Polizist aus einer Distanz von drei bis fünf Metern mit Draht verbundene Pfeile ab. Ein Leuchtpunkt auf dem Körper der Zielperson zeigt die Trefferstelle an. Der Pfeil dringt einen Zentimeter tief in die Haut ein. Über den Draht wird ein schwacher Stromimpuls von 1,3 bis 2,9 Milliampere mit der hohen Spannung von 50 000 Volt abgegeben. Der Strom wirkt sich unmittelbar auf Nerven und Muskeln aus, was für mehrere Sekunden eine völlige Handlungsunfähigkeit bewirkt.