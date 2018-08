Hessen haben hohe Brutto-Einkommen

Nürnberg/Frankfurt (dpa) - Hessens Arbeitnehmer erhalten vergleichsweise hohe Brutto-Einkommen. Mit einem mittleren Verdienst von 3494 Euro liegen die Hessen bei einer am Freitag vorgelegten Auswertung der Bundesagentur für Arbeit auf dem bundesweit dritten Platz hinter Spitzenreiter Hamburg und Baden-Württemberg. Am wenigsten wird in Mecklenburg-Vorpommern verdient.