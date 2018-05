Hessen kommt bei Brexit vergleichsweise glimpflich davon

Banken brauchen für Dienstleistungen in der EU selbstständige Tochtergesellschaften in einem EU-Staat. In London angesiedelte Institute sind daher gezwungen, sich zumindest teilweise neu zu orientieren. Rund 20 Banken - hauptsächlich US-amerikanische und japanische Häuser - und andere Finanzdienstleister haben sich bislang entschieden, ihr Geschäft in Deutschland auszubauen - vornehmlich am Finanzplatz Frankfurt.

Auf die größten Einbußen durch den Brexit müssen sich dem Ifo zufolge Industriefirmen einstellen. Da die wirtschaftliche Bedeutung der Industrie in Hessen geringer sei als in anderen Bundesländern, dürfte auch die Folgen des Brexits weniger stark spürbar werden. Wie der Brexit am Ende aussehen wird, ist noch unklar. Die Ifo-Experten gingen von verschiedenen Szenarien aus.