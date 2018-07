Hessen lässt Position zu «sicheren Herkunftsstaaten» offen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens schwarz-grüne Landesregierung will sich erst nach der Sommerpause konkreter mit der Frage befassen, wie sie sich in der Frage nach weiteren «sicheren Herkunftsstaaten» positioniert. «Hessen entscheidet erst, wenn etwas Schriftliches vorliegt», sagte die stellvertretende hessische Regierungssprecherin Elke Cezanne in Wiesbaden. Zunächst muss der Entwurf im Bundestag verabschiedet werden. Danach beschäftigt sich der Bundesrat damit.