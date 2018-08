Hessen landet bei Bildungsstudie im unteren Mittelfeld

Wiesbaden/Köln (dpa/lhe) - Hessen hat einer aktuellen Studie zufolge im deutschlandweiten Vergleich ein nur mittelmäßiges Bildungssystem. In dem am Mittwoch veröffentlichten Bildungsmonitor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln rangiert Hessen auf dem 10. Platz der 16 Bundesländer. Nachholbedarf sehen die Forscher unter anderem beim Fremdsprachenunterricht an Grundschulen und beruflichen Schulen sowie bei der Schüler-Lehrer-Relation in der Sekundarstufe I.