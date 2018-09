Hessen macht Verwaltung digitaler

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Verwaltung in Hessen soll digitaler werden. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen wurde am Dienstag im Hessischen Landtag in Wiesbaden ein Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung verabschiedet. Damit wird die gesetzliche Grundlage etwa für elektronische Rechnungen, digitale Zugangs- und Auskunftsrechte für Bürger sowie eine bessere digitale Zusammenarbeit der Behörden des Landes und der Kommunen geschaffen.