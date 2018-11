Hessen nehmen Verfassungsreform in allen Punkten an

Mit 90,9 Prozent stimmten landesweit die meisten Menschen dafür, den Datenschutz zu stärken und in der Verfassung zu verankern. 90,0 Prozent erklärten ihr «Ja» zur Förderung der Infrastruktur. Hohe Zustimmung erhielten auch die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen (88,6 Prozent) sowie die Stärkung der Kinderrechte (89,1).

86,3 Prozent sprachen sich dafür aus, Hürden bei Volksentscheiden abzubauen. Über 87 Prozent wollen, dass Staatsziele wie das Ehrenamt, Sport und Kultur gefördert werden. Weniger beliebt war das Bekenntnis zu Europa mit 82,4 Prozent. Die geringste Zustimmung mit 70,3 Prozent erhielt die Änderung, das Wählbarkeitsalter für Landtagsmandate von 21 auf 18 Jahre herabzusetzen.

Regional unterscheiden sich einige der Ergebnisse deutlich. In Kassel-Stadt I, wo bei der parallel abgehaltenen Landtagswahl die Grünen dominieren, stimmten etwa nur rund 12 Prozent gegen das Bekenntnis zu Europa. In Bad Hersfeld und im Main-Kinzig-Kreis III waren es dagegen rund 22 Prozent. Bei der Landtagswahl hatte die AfD in diesen Wahlkreisen Ergebnisse erzielt, die nach den vorläufigen Ergebnissen über dem Landeswert liegen.

Die hessische Verfassung war Ende 1946 per Volksabstimmung beschlossen worden - vor dem Grundgesetz von 1949. Die Reform tritt allerdings erst in Kraft, wenn sie am 16. November 2018 durch den Landeswahlausschuss bestätigt wurde. Die Wähler durften am Sonntag über die Verfassungsreform sowie den Landtag abstimmen.