Hessen prüft Ausbau der Kläranlagen

Auch andere unerwünschte Stoffe - so genannte Spurenstoffe - gelangen in Hessens Gewässer. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) will deswegen am (heutigen) Montagnachmittag in der Zentralkläranlage Büttelsborn eine neue Landesstrategie gegen Spurenstoffe im hessischen Ried vorstellen. Dabei handelt es sich um Bestandteile von Medikamenten, Haushalts- und Industriechemikalien oder Pflanzenschutzmitteln, die über verschiedene Wege in die Bäche und Flüsse gelangen.