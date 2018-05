Hessen rechnet mit weiterem Steuerplus in Millionenhöhe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Steuerquellen sprudeln weiter in Hessen. Nach der jüngsten Steuerschätzung könne das Land für das laufende Jahr mit Mehreinnahmen von 290 Millionen Euro rechnen, teilte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Für das Jahr 2019 werde von nochmals 390 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln ausgegangen.