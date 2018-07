Hessen schiebt Gefährder in die Türkei ab

Wiesbaden (dpa) - Hessen hat einen als Gefährder eingestuften Islamisten in die Türkei abgeschoben. Wie das Innenministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, wurde der 31-jährige Fatih I. von Sicherheitsbegleitern der Bundespolizei am Flughafen Istanbul übergeben. «Dieser Gefährder war tief in der radikalen Salafistenszene verankert», begründete Innenminister Peter Beuth (CDU) die Maßnahme. «Außerdem hat er als Geldgeber und Logistiker in Syrien Terroristen unterstützt.»