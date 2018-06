Hessen setzt im Kampf gegen Motorrad-Raser auf Videostreifen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Polizei rüstet im Kampf gegen Motorrad-Raser auf. Ab sofort machen Beamte mit sechs zivilen Motorrädern Jagd auf rücksichtslose Biker, wie das Innenministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das besondere an den Polizei-Motorrädern: Sie sind mit einer hochauflösenden Frontkamera ausgestattet. Das Pilotprojekt «Videostreifen-Krad» läuft zunächst bis Oktober 2018. «Krad» steht für «Kraftrad».