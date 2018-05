Hessen soll wieder bienenfreundlicher werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum ersten Weltbienentag der Vereinten Nationen will das Land Hessen mit Aktionen und Veranstaltungen auf die kritische Situation von den Insekten aufmerksam machen. Mehr als die Hälfte der 561 Wildbienenarten in Deutschland sei vom Aussterben bedroht, wurde Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in einer Mitteilung vom Samstag zitiert. Zum Weltbienentag am heutigen Sonntag ruft das Umweltministerium Bienenfreunde dazu auf, Fotos von ihren Aktivitäten zu machen und per Mail einzusenden. Die Aktion läuft bis zum 24. Mai.