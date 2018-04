Hessen startet Online-Umfrage zu Kulturpolitik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie sollte Kulturpolitik in Hessen künftig aussehen? Dieser Frage will die Landesregierung genauer nachspüren - mit einer breiten Beteiligung von Künstlern und Kulturliebhabern. Wie Kunstminister Boris Rhein (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden ankündigte, soll Mitte Mai eine Online-Umfrage starten. Dabei gehe es unter anderem um die Einschätzung von Kulturschaffenden zur hessischen Kulturlandschaft, zur Förderpolitik, zum Ehrenamt und zur kulturellen Bildung.