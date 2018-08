Hessen stoppt Förderung von gezuckerter Schulmilch

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Kritik von Verbraucherschützern will das Land Hessen die Förderung von gesüßter Schulmilch stoppen. Vor dem Hintergrund, dass zuckerhaltige Lebensmittel möglichst komplett aus dem Angebot von Schulen und vorschulischen Einrichtungen herausgenommen werden sollten, habe Umweltministerin Priska Hinz beschlossen, Kakao künftig gar nicht mehr über das Schulmilchprogramm der EU anzubieten, teilte das Umweltministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Die notwendigen Änderungen der Richtlinie würden derzeit erarbeitet und schnellstmöglich umgesetzt.