Hessen taut auf: Milde Temperaturen und Wolken erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Die Kältezeit ist vorbei. In den kommenden Tagen ist in Hessen wieder mit milden Temperaturen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Schon am Sonntag wurden im Bergland Höchstwerte von 3 Grad und im Flachland von 11 Grad erreicht. In der Nacht zum Montag kühlt die Luft auf 4 Grad im Rhein-Main-Gebiet und auf minus 1 Grad im nordöstlichen Bergland ab. In Nord- und Osthessen kann Regen örtlich gefrieren und zu Glätte führen.