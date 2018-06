Hessen und Baden-Württemberg fördern gemeinsam Start-ups

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen und Baden-Württemberg wollen Gründer über die Landesgrenzen hinweg besser mit Geld für ihr Wachstum unterstützen. Dafür beteilige sich die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen mit bis zu 3 Millionen Euro am öffentlich-privaten Wagniskapitalfonds LEA Venturepartner, teilte das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden am Dienstag mit. Initiatorin und Ankerinvestorin des Fonds ist die L-Bank, die Förderbank von Baden-Württemberg. Gründergeist mache nicht an der Landesgrenze halt, erklärte Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne).