Hessen unter der goldenen Oktobersonne

Meist sonnig und trocken präsentiert sich der Freitag nachdem sich die Nebelfelder am Morgen aufgelöst haben. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 17 und 20 Grad. Die Nacht zum Samstag ist meist klar und niederschlagsfrei. In manchen Gebieten bildet sich Nebel. Die Temperaturen kühlen auf Werte zwischen 9 und 4 Grad ab. Der Samstag zeigt sich in Hessen sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte steigen auf 19 bis 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her allerdings Wolken auf. Örtlich regnet es. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad.