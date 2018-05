Hessen verfügen über durchschnittlich 22 450 Euro

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das verfügbare Privateinkommen der Hessen ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent gestiegen. Demnach hatte jeder Einwohner 22 450 Euro zur Verfügung - 360 Euro mehr als noch 2015. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Bundesweit gerechnet war zwar der Zuwachs mit plus 2,1 Prozent größer - allerdings betrug 2016 das durchschnittliche verfügbare Einkommen in Deutschland nur 21 920 Euro.