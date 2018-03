Hessen verkauft 2017 rund 18 sichergestellte Bitcoins

Die Bitcoins - komplex verschlüsselte Zeichenfolgen - werden laut Ministerium in einem so genannten «Wallet» (digitale Geldbörse) der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt aufbewahrt. Die Kryptowährung wird in komplizierten Rechenprozessen erzeugt, kann aber auch im Internet mit etablierten Währungen wie Dollar oder Euro gekauft werden. Sie kommt vor allem bei Zahlungen im Internet zum Einsatz. Wegen geringer Kontrolle und großer Schwankungen sind Bitcoins umstritten.