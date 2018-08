Hessen verschärft Kampf gegen Verkehrssünder

70 Prozent der Lkw-Fahrer nutzten den CB-Funk als Hauptkommunikationsmittel, um sich mit Kollegen über die Verkehrssituation auszutauschen, sagte der Minister. «Dies tun sie üblicherweise in ihrer jeweiligen Landessprache, auf einem spezifischen Funkkanal.» Dabei hätten sich bestimmte Kanäle für die einzelnen Landessprachen etabliert. Die CB-Funkwarngeräte seien in der Lage, gleichzeitig auf acht Kanälen einen eingespeicherten Funkspruch jeweils in einer separaten Landessprache zu senden. «Die Reichweite beträgt 1000 Meter und lässt den Lkw-Fahrern somit genug Zeit zur Reaktion», betonte Beuth.

Durch den Wechsel auf die mittlere Fahrspur bei stockendem Verkehr würden häufig die beiden rechten Fahrspuren mit einem Lkw belegt, erklärte der Innenminister die neue Kampagne. Die Bildung der notwendigen Durchfahrtsbreite in der oft lebensrettenden Rettungsgasse werde dadurch erschwert. Die Feuerwehren aus Bad Hersfeld, Kirchheim, Limburg, Seligenstadt und Neu-Isenburg werden in der Pilotphase mit den CB-Funkgeräte ausgestattet.