Hessen von Steuerrückzahlungen an Bauträger verschont

Die Fahne des Landes Hessen weht in der Luft. Foto: Arne Dedert/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen bleibt nach Aussagen des Finanzministeriums von den bundesweit drohenden hohen Steuerrückzahlungen an Bauträger verschont. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) in München von dieser Woche habe keine bedeutsamen Auswirkungen auf das Land, erklärte ein Ministeriumssprecher in Wiesbaden auf dpa-Anfrage.