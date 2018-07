Hessen wehrt sich gegen Kritik an Pflegeausbildung

Wiesbaden/Mainz (dpa) - Für die Kritik an einem Gesetz zur Altenpflegerausbildung hat die rheinland-pfälzische Landespflegekammer viel Gegenwind bekommen. Weil nun in Hessen auch Menschen ohne Schulabschluss, auch Flüchtlinge, eine Ausbildung anfangen können, hatte die Pflegekammer am Dienstag vor einem Anstieg der Gewalt in der Pflege gewarnt. Damit diskriminiere sie vor allem ausbildungswillige Geflüchtete und bediene «dumpfe Klischees», teilte Jochen Rindfleisch-Jantzon, hessischer Landesvorsitzender des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), am Mittwoch mit. Die Pflegekammer setze die Berufsanfänger «auf unerträgliche Weise herab und holt sich - ob gewollt oder fahrlässig - Applaus aus der ganz rechten Ecke ab».