Hessen will Schulleitungen bei Verwaltungsaufgaben entlasten

Nüsttal (dpa/lhe) - Der mutmaßliche Brandstifter eines Hauses in Nüsttal hat die Tat vorab angekündigt. Der 48-Jährige habe dies während eines Streits zu seiner Freundin gesagt, berichtete die Polizei in Fulda am Montag. Am Samstagabend soll er an (...)