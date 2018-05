Hessen will seine Verwaltung digitaler machen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Verwaltung in Hessen soll digitaler werden. Das ist ein Ziel des «E-Government-Gesetzes», dessen Entwurf am Mittwoch in den Landtag in Wiesbaden eingebracht wurde. Er dient als gesetzliche Grundlage etwa für elektronische Rechnungen und Aktenführung. Der Entwurf ist eine Reaktion auf das Bundesgesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung, das bereits 2013 beschlossen wurde.