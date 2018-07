Hessen will stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will am heutigen Tag in Wiesbaden (14.30 Uhr) einen Überblick über stillgelegte Bahnstrecken im Land geben, die reaktiviert werden können. Das hessische Schienennetz enthält zahlreiche Nebenstrecken, die nicht mehr befahren werden. Der Minister verspricht sich durch eine Reaktivierung der Abschnitte eine bessere Erschließung des ländlichen Raums mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ein gutes Beispiel dafür sei die Wiedereröffnung der Kurhessenbahn mit Strecken in Nordhessen.