Hessenkasse ermöglicht Investitionen von 700 Millionen Euro

Voraussetzung, um in den Genuss der Investitionsmittel zu kommen, ist, dass die Kommunen ihre Kassenkredite zuvor ohne die Hilfe der Hessenkasse zurückführen konnten. Die Städte und Gemeinden können dann ihr Kontingent beantragen. Die Investitionshilfe besteht aus einem Zuschuss in Höhe von 90 Prozent des Investitionsvolumens und weiteren zehn Prozent, die als zinsfreies Darlehen gewährt werden. Die Kredite sind innerhalb von zehn Jahren zurückzuzahlen.

Für teilnehmende Kommunen gibt es noch eine weitere Voraussetzung, um an dem Programm teilnehmen zu dürfen. Sie müssen nachweisen, dass sie ihre Liquidität sicherstellen können, ohne neue Kassenkredite aufzunehmen. Die Städte Frankfurt und Wiesbaden sowie der Main-Taunus-Kreis sind nicht berechtigt, die Fördermittel zu beantragen, weil sie bereits von Fördergeldern für Schul-Investitionen profitiert haben. Ebenfalls ausgeschlossen sind besonders reiche Kommunen in Hessen, so das Ministerium abschließend.