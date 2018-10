Hessenmetal: Opel-Arbeitsdirektorin zieht in Vorstand ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Opel-Arbeitsdirektorin Anke Felder wird neues Vorstandsmitglied beim Industrieverband Hessenmetall. Die Juristin folgt in dem Amt auf den früheren Opel-Arbeitsdirektor Ulrich Schumacher, wie der Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen (Hessenmetall) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Felder ist seit Mai 2018 Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin bei Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall. Zuvor war sie Personal-Managerin für deutsche Technologie- und Maschinenbauunternehmen, zuletzt bei der Düsseldorfer Gea Gruppe. Schumacher hatte Opel im Februar aus persönlichen Gründen verlassen.