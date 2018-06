Hessenpokalsieger Steinbach verpflichtet Sevin von Besiktas

Haiger (dpa/lhe) - Hessenpokalsieger TSV Steinbach hat Gani Sevim von Besiktas Istanbul verpflichtet. Wie der Fußball-Regionalligist am Sonntag mitteilte, spielte der 18-jährige Mittelfeldspieler in der zweiten Mannschaft des 15-maligen türkischen Meisters. Vielleicht kann Sevim schon in der ersten Runde des DFB-Pokals eine gute Rolle für seinen neuen Club spielen: Steinbach empfängt in der ersten Runde den Bundesligisten FC Augsburg. Dies hatte die Auslosung am Freitag ergeben.