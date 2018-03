Hessens CDU ehrt Roland Koch mit Alfred-Dregger-Medaille

Eschborn (dpa/lhe) - Die hessische CDU hat ihren Ehrenvorsitzenden Roland Koch mit der Alfred-Dregger-Medaille in Gold geehrt. «Seine Standpunkte waren und sind oftmals umstritten, aber sie sind vor allem geprägt von Grundsätzen und Überzeugungen, die er mit Standhaftigkeit vertritt», sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) anlässlich der Verleihung. Koch feierte am Samstag seinen 60. Geburtstag. Er war von 1998 bis 2010 hessischer CDU-Vorsitzender. Im April 1999 gewann er die Landtagswahl und wurde Ministerpräsident. 2010 legte er das Amt nieder, um in die Wirtschaft zu wechseln.