Hessens CDU will Bürger am Wahlprogramm beteiligen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens CDU setzt bei ihrem Programm zur Landtagswahl auf Bürgerbeteiligung. «Wir betreiben keine Politik von oben herab, sondern wir wollen wissen, wie sich die Menschen in Hessen ihre Zukunft vorstellen», erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier am Mittwoch in Wiesbaden. Dafür habe die Partei ein «virtuelles Programmhaus» entwickelt.