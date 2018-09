Hessens Erstaufnahme schließt an historischem Ort

Ein Kind sitzt in einem Flur auf dem Boden in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen. Foto: Arne Dedert/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Nach mehr als 70 Jahren schließt Hessens Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge an ihrem historischen Standort in Gießen. Zum 30. September gehen in der Einrichtung am Meisenbornweg die Lichter aus, in den vergangenen Tagen sind die letzten Asylbewerber ausgezogen. Die Unterkunft sei seit ihren Anfängen im Jahr 1946 ein «Hoffnungspunkt» für fast eine Million Menschen gewesen, sagte der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU). Hintergrund für die Schließung ist die neu organisierte Erstaufnahme für Asylsuchende in Hessen.