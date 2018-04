Hessens Grüne stellen Liste für Landtagswahl auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Grünen wollen am kommenden Samstag (21. April) ihre Kandidaten für die Liste zur Landtagswahl aufstellen. Dafür sind die Mitglieder zu einer Versammlung nach Fulda eingeladen. Die hessischen Parteivorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose versprechen sich im Wahljahr zusätzlichen Schwung von einem Mitgliederrekord, wie das Spitzenduo am Montag in Wiesbaden erklärte. Die Grünen zählten derzeit 5464 Mitglieder (Stichtag 13. April) - soviele wie noch nie. Zuwächse habe es zuletzt speziell in den Hochburgen Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden gegeben.