Hessens Grüne verabschieden Programm zur Landtagswahl

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Grünen schrauben zur Landtagswahl ihre Ziele beim Klimaschutz und im Ökolandbau nach oben. Die Partei will ihre Wähler außerdem mit der Forderung nach zusätzlichen landesweiten Bus- und Bahntickets überzeugen. Außerdem sollen die Toiletten in hessischen Schulen sauberer werden. Auf einem Landesparteitag verabschiedeten die Grünen am Samstagabend in Wiesbaden einstimmig ihr Wahlprogramm. Hessen wählt am 28. Oktober einen neuen Landtag.