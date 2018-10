Hessens Justiz kämpft mit neuen Regeln gegen Schwarzgeld

Zahlungen an Gerichte sind nicht unüblich, so wird beispielsweise ein Gerichtskostenvorschuss verlangt, wenn eine Zivilklage eingereicht wird. In besonderen Fällen, etwa wenn durch die Zahlung eine Freiheitsstrafe vermieden wird, dürfen allerdings auch weiterhin höhere Summen in bar eingezahlt werden. «Mit der Umstellung der Zahlungsmodalitäten verfolgen wir gleich zwei Ziele», sagte Kühne-Hörmann und ergänzte: «Zum einen wollen wir den Bürgern ein zeitgemäßes Angebot für Zahlungen an die Justiz anbieten. Zum anderen müssen wir aber auch die Risiken, die mit Barzahlungen verbunden sind, minimieren.» So solle ausgeschlossen werden, dass Geld in die Justizkassen eingezahlt werde, dessen Herkunft unklar ist.