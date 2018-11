Hessens Kommunen hoch verschuldet: Darmstadt ganz vorne

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Kommunen liegen bei der Verschuldung in Deutschland unter den Flächenländern an zweiter Stelle. Unter den kreisfreien Städten hat Darmstadt bundesweit die höchsten Verbindlichkeiten. Insgesamt standen die Kommunen in Hessen Ende 2017 mit 32,3 Milliarden Euro in der Kreide, wie das Statistische Bundesamt und Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Das entspricht einer Verschuldung von 5189 Euro je Einwohner.