Hessens Kommunen verbuchen größten Überschuss seit Jahren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Landkreise, Städte und Gemeinden haben 2017 den größten Überschuss seit Jahren verbucht. Er lag insgesamt bei 1,05 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Zuletzt war der Überschuss demnach vor der Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 vergleichbar hoch gewesen. «Hessens Kommunen setzen ihren Erfolgskurs in beeindruckender Weise fort», sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). «Binnen eines Jahres haben sie ihren Überschuss mehr als verdoppelt.»