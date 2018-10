Hessens Linke fühlen sich von Grünen entfremdet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine rot-grün-rote Koalition in Hessen ist nach Einschätzung der Linken-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Janine Wissler, grundsätzlich denkbar. Allerdings habe es mit den Grünen in den zurückliegenden fünf Jahren «größere Entfremdungsprozesse» gegeben, sagte die Vorsitzende der Landtagsfraktion in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Das mache eine mögliche Konstellation Rot-Grün-Rot nicht gerade einfacher.