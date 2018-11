Hessens Linke wählen auf Landesparteitag neuen Vorstand

Gießen (dpa/lhe) - Der Landesvorstand der hessischen Linken will sich bei einem Parteitag an diesem Wochenende in Gießen neu aufstellen. Der bisherige Landesvorsitzende Jan Schalauske bewirbt sich erneut für seinen Posten der Doppelspitze, der 37-Jährige hat keinen Gegenkandidaten. Ein Wechsel kündigt sich beim Amt der Co-Vorsitzenden an. Hier kandidiert die stellvertretende Vorsitzende Petra Heimer (56), ebenfalls ohne Gegenkandidatin.