Hessens Ministerpräsident Bouffier geht auf Sommerreise

Um starke Dörfer und Dorfgemeinschaften geht es am Mittag (12.00 Uhr) im Gasthaus «Zur Krone» im nordhessischen Körle. Am Nachmittag (14.00 Uhr) will sich Bouffier in der Universität Kassel über die Roboter-Forschung informieren. Zum Abschluss der Tour ehrt der Ministerpräsident das Team der Freiwilligen Feuerwehr in Marburg als «Menschen des Respekts».