Hessens Polizisten trotz Hitze mit Mütze unterwegs

Der Landespolizeidirektor in Schleswig-Holstein, Joachim Gutt, hatte den Beamten am Dienstag per Rundschreiben freigestellt, ob sie ihre Dienstmützen bei der derzeitigen Hitze tragen oder nicht. Zuvor hatte es Kritik an den Mützen gegeben: Der Kunstlederbezug heize sich bei dem Wetter zu stark auf.