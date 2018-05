Hessens Polizisten waren 2017 weniger oft krank

Die durchschnittliche Fehlzeitenquote lag 2017 bei 7,39 Prozent nach 7,9 Prozent im Vorjahr. 2015 hatte die Quote noch 7,7 Prozent betragen. Die höchste Fehlzeitenquote innerhalb der Polizei hatte 2017 das Präsidium für Technik, Logistik und Lagerverwaltung mit 9,13 Prozent (33,32 Fehltage). Die niedrigste Quote hatte die Bereitschaftspolizei mit 7,25 Prozent (26,44 Fehltage). In den Fehlzeiten sind auch Kuren und Reha-Maßnahmen enthalten.

Innenminister Beuth erklärte, dass die Landesregierung für einen historischen Stellenzuwachs bei der hessischen Polizei gesorgt habe. «Mit durchschnittlich 26,9 Fehltagen pro Person liegt mir die Fehlzeitenquote bei unserer Polizei insgesamt noch zu hoch», teilte Beuth mit und fügte an: «Deshalb sorgen wir mit den Einstellungsoffensiven der letzten Jahre für nachhaltige Entlastung und spürbare Verstärkung.»