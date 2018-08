Hessens Regierungsflotte mit hohen CO2-Werten

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landesregierung rangiert mit ihrer Dienstwagenflotte nach einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) beim CO2-Ausstoß bundesweit fast am Tabellenende. Die Regierungslimousinen stießen im Durchschnitt 243 Gramm Kohlendioxid je Kilometer aus. Damit liege Hessen auf dem 15. Rang, teilte die DUH am Dienstag in Berlin mit. Nur Nordrhein-Westfalen schneide in dem Ranking schlechter ab. Die besten Werte gab es nach Angaben der Umwelthilfe bei der Dienstwagenflotte der Regierung in Bremen.