Hessens SPD-Chef macht Druck auf Autoindustrie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens SPD-Vorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel hat mehr Konsequenzen für Autohersteller gefordert, die die Kostenübernahme für Diesel-Nachrüstungen verweigern. «Die Konzerne müssen sich ihrer Verantwortung stellen», sagte der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Montag in einem Interview der «Frankfurter Rundschau» bei Twitter. «Wer das nicht tut, den möchte ich nicht mehr bei Dienstwagen des Landes berücksichtigen. Außerdem brauchen wir ein neues Wirtschaftsrecht, das Konzerne finanziell zur Verantwortung zieht.» Die Hessen wählen am 28. Oktober einen neuen Landtag.