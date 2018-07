Hessens SPD-Chef offen für Dreier-Bündnis: nur nicht mit AfD

Der CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier warf er vor, sie wolle «im Schlafwagen an der Macht bleiben». «Kein Land enthält sich im Bundesrat so oft wie Hessen.» Schäfer-Gümbel strebt einen Machtwechsel an. Als SPD-Schwerpunktthemen nannte er Bildung, bezahlbares Wohnen, Mobilität und das Streben nach gleichen Lebensverhältnissen in Stadt und Land.

Im hessischen Landtag sind derzeit SPD, FDP und Linke in der Opposition, CDU und Grüne regieren. Die Hessen wählen am 28. Oktober ein neues Landesparlament. In Rheinland-Pfalz regiert seit 2016 eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen.

Bei der jüngsten Sonntagsfrage von Juni kam die CDU auf 31 Prozent der Stimmen, die SPD erreichte 22 Prozent. Dem «Hessentrend» zufolge wären danach nur eine große Koalition aus CDU und SPD oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP möglich.