Hessens «Sportler des Jahres»: Ironman-Sieger Patrick Lange

Wiesbaden/Darmstadt/Bad Wildungen (dpa/lhe) - Der Triathlet und zweimalige Ironman-Gewinner Patrick Lange ist Hessens «Sportler des Jahres» 2018. Der 32 Jahre alte Darmstädter wurde am Samstagabend bei der Olympischen Ballnacht des Landessportbundes Hessen in Wiesbaden ausgezeichnet. Lange hatte am vergangenen Wochenende seinen zweiten WM-Triumph beim Ironman in Hawaii gefeiert - und war mit einer Rekordzeit von 7:52:39 Stunden erstmals unter der magischen Acht-Stunden-Marke geblieben.