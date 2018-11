Hessens Studentenausschüsse wehren sich gegen mehr Kontrolle

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Studentenausschüsse wollen sich finanziell nicht von Externen zusätzlich in die Karten schauen lassen. Die Vertreter der Studierenden und der bundesweite Dachverband der Studentenschaften wiesen am Mittwoch Forderungen zurück, wonach die Allgemeinen Studentenausschüsse (Asten) in Zukunft Steuerberater und Wirtschaftsprüfer einsetzen sollen, um ihre Etats besser zu kontrollieren. Dies hatte der Präsident des Hessischen Landesrechnungshofs, Walter Wallmann, in der vergangenen Woche vorgeschlagen, nachdem vom Landesrechnungshof über Unregelmäßigkeiten in einigen Universitäten berichtet worden war.