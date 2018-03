Hessens Wirtschaft wächst kräftig um 2,2 Prozent

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 2,2 Prozent und lag damit gleichauf mit der Entwicklung im Bund, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im BIP wird die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen erfasst. Den größten Rückenwind für die positive wirtschaftliche Entwicklung in Hessen lieferten die Dienstleistungsbranche und das Produzierende Gewerbe.