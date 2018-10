Hessens erster E-Bus im Nahverkehr geht auf Jungfernfahrt

Der E-Bus kostete mehr als 700 000 Euro. Zum Vergleich: ein konventioneller Dieselbus schlägt dagegen nur mit etwa 300 000 Euro zu Buche. Da solche Busse noch nicht serienmäßig am Markt verfügbar sind, ist der E-Bus für Fulda als Sonderanfertigung gebaut werden, wie ein Sprecher der RhönEnergie sagte. Über Nacht aufgeladen hat das Fahrzeug eine Reichweite von etwa 400 Kilometern und bietet 110 Plätze, davon 44 Sitzplätze.

«Ich bin sicher, dass andere Kommunen sehr aufmerksam beobachten werden, wie sich das Fahrzeug im Alltagseinsatz bewährt», erklärte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Die Diskussion um den Einsatz von E-Bussen im ÖPNV wurde zuletzt durch die Diesel-Debatte befeuert. Der Stadt Frankfurt wurde per Gerichtsentscheidung auferlegt, die Luftqualität zu verbessern. Nach dem Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts droht der Stadt ein großflächiges Fahrverbot für ältere Autos ab dem kommenden Jahr. Die Deutsche Umwelthilfe hatte wegen der Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten geklagt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen in Frankfurt die E-Busse in den Startlöchern: Ab Dezember fahren auf der Linie 75 ausschließlich E-Fahrzeuge, insgesamt fünf, wie ein Sprecher des Verkehrsdezernats sagte. Weitere sollen auf zwei Linien Ende 2020 folgen, auch Brennstoffzellen-Technik komme in Betracht. Denn problematisch bei E-Bussen sei, dass die derzeitig verfügbaren Modelle noch immer nicht die nötige Laufleistung aufwiesen, wie sie auf den meisten Buslinien in Frankfurt nötig wären. Zu Spitzenzeiten sind in Frankfurt rund 325 Busse im Linienverkehr unterwegs.

In Kassel hat die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) bei der Kunstausstellung documenta vor sechs Jahren einen E-Bus getestet. Es habe sich aber gezeigt, dass die Technik im Bezug auf die Batteriekapazität in der hügeligen Stadt an ihre Grenzen stoße. «Wir beobachten die Entwicklung sehr genau», sagte ein KVG-Sprecher. Aber es gebe momentan noch keine serienreifen Fahrzeuge, die in Kassel einsetzbar seien.

Der Start einer E-Bus-Flotte in Wiesbaden verzögert sich derzeit, da der Auftrag europaweit neu ausgeschrieben werden musste. Wegen neuer bundespolitischer Entwicklungen hätten sich Unklarheiten über die genaue Höhe der Förderung vor allem durch den Bund ergeben, erläuterte eine Sprecherin der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH auf Anfrage. Außerdem habe es bei potenziellen Lieferanten kurz vor Fristende im August noch Klärungsbedarf in Detailfragen gegeben.

Wiesbaden will insgesamt 221 E-Busse anschaffen und damit die gesamte Flotte umstellen. Die ESWE-Sprecherin erwartet, dass der erste Bus nun 2019 eingesetzt werden kann. Außerdem muss der Betriebshof mit der neuen Ladetechnik ausgerüstet werden. Zusätzlich will Wiesbaden für die langen Linien vier Wasserstoff-Busse anschaffen. Laut einer früheren Mitteilung des Wirtschaftsministeriums war ursprünglich geplant, dass der erste E-Bus schon dieses Jahr durch Wiesbaden rollt.

Die Stadt Offenbach steht vor der Anschaffung von zunächst sieben Elektrobussen und der passenden Lade-Infrastruktur. Die Busse werden weniger Lärm, Kohlendioxid, Feinstaub und Stickoxide verursachen, wie Jörg Muthorst von den Stadtwerken erklärt. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 sollen die neuen E-Fahrzeuge in Betrieb gehen und Dieselfahrzeuge ersetzen, von denen aktuell 73 unterwegs sind. Schrittweise soll die gesamte Flotte elektrifiziert werden.

In Darmstadt soll nach Angaben des Verkehrsunternehmens Heag mobilo die gesamte Busflotte bis 2025 nur noch aus elektrisch betriebenen Fahrzeugen bestehen. Derzeit sind rund 80 Busse im Einsatz, darunter noch kein E-Bus. Allerdings seien zwei verschiedene batteriebetriebene Elektrobusse bestellt, die bis Ende des Jahres geliefert und anschließend getestet werden sollen. «Mit diesen beiden Bussen möchten wir erste Erfahrungen sammeln», teilte ein Sprecher der Heag mobilo GmbH mit. Der Fahrgastbetrieb ist ab Winter 2018/Frühjahr 2019 geplant.