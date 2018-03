Hessens erster Leihladen wächst: Viel Interesse an Idee

In dem Geschäft im Stadtteil Dörnigheim können allerlei Gegenstände geborgt werden. In den Regalen liegen etwa Werkzeuge und Dinge für Haushalt, Garten und Freizeit für Nutzer bereit. Die Artikel sind auch in einem Online-Katalog einsehbar und können gegen ein Pfand vor Ort geliehen werden. Wer Mitglied in der Initiative werden will, muss einen halbwegs wertigen Gegenstand als Spende in die Sammlung einbringen oder zwei Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat zahlen.

Mittlerweile hätten sich 50 Mitglieder angemeldet. Die Palette an Dingen zum Ausleihen sei nach weiteren Spenden von 250 auf 300 angewachsen. Die Leihladen-Idee habe auch andernorts Neugier geweckt und Nachahmer animiert, sagte Grünert.